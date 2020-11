Il Parlamento europeo contro l’obsolescenza prematura (Di giovedì 26 novembre 2020) Elettrodomestici senza pezzi di ricambio disponibili, computer già vecchi dopo pochi anni e telefoni rallentati dagli aggiornamenti dei sistemi operativi sono entrati nel mirino del Parlamento europeo. L’emiciclo ha approvato un rapporto d’iniziativa che punta dritto contro l’obsolescenza dei prodotti elettronici, chiedendo alla Commissione Europea misure stringenti per incentivare comportamenti sostenibili da parte dei consumatori. Etichette obbligatorie e stop all’obsolescenza prematura La relazione, presentata dal deputato francese dei Verdi David Cormand contiene una serie di indicazioni su ambiti molto diversi: economia del riutilizzo, diritto alla riparazione, appalti pubblici, pratiche pubblicitarie. L’obiettivo complessivo, spiega il suo relatore, è «proporre metodi concreti ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 novembre 2020) Elettrodomestici senza pezzi di ricambio disponibili, computer già vecchi dopo pochi anni e telefoni rallentati dagli aggiornamenti dei sistemi operativi sono entrati nel mirino del. L’emiciclo ha approvato un rapporto d’iniziativa che punta drittodei prodotti elettronici, chiedendo alla Commissione Europea misure stringenti per incentivare comportamenti sostenibili da parte dei consumatori. Etichette obbligatorie e stop alLa relazione, presentata dal deputato francese dei Verdi David Cormand contiene una serie di indicazioni su ambiti molto diversi: economia del riutilizzo, diritto alla riparazione, appalti pubblici, pratiche pubblicitarie. L’obiettivo complessivo, spiega il suo relatore, è «proporre metodi concreti ...

LegaSalvini : EMERGENZA COVID? NO! OGGI IL PARLAMENTO EUROPEO HA VOTATO PER IL DIRITTO DI VOTO DEI ROM: SE NON HANNO DOCUMENTI D'… - Europarl_IT : Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche il Parlamento europeo ha… - PE_Italia : ?? #stopallaviolenzasulledonne La crisi del COVID-19 ha peggiorato la situazione della violenza di genere, soprattu… - StefanoMazzet11 : Al Parlamento Europeo Gozi insieme ad altri parlamentari chiede l' obsolescenza prematura cioè' un etichetta che… - Il_Paradroide : RT @itinagli: Complimenti a @CarloCalenda per l'approvazione al Parlamento Europeo del suo ottimo rapporto su una Nuova Strategia Industria… -