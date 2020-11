Il nuovo appuntamento di Vanity Stage dedicato a «Perfidia» (Di giovedì 26 novembre 2020) Vanity Fair in collaborazione con Perfidia Hyal Secret, nuova linea cosmetica di Fidia Farmaceutici, lancia l’appuntamento virtuale «QUANTI NO HAI DETTO PER DIRE SÌ A TE STESSA?» che si terrà il 3 dicembre alle ore 18, inserito nel consolidato format Vanity Stage. Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Vanity Fair in collaborazione con Perfidia Hyal Secret, nuova linea cosmetica di Fidia Farmaceutici, lancia l’appuntamento virtuale «QUANTI NO HAI DETTO PER DIRE SÌ A TE STESSA?» che si terrà il 3 dicembre alle ore 18, inserito nel consolidato format Vanity Stage.

chetempochefa : Domenica il professore @RobertoBurioni vi aspetta a #CTCF da @fabfazio per un nuovo importante incontro da non perd… - lawson1974 : RT @bike259dtt: Nuovo appuntamento con gli amici di Scratch - e con l’ospite di oggi #IvanoCorbanese - questa sera alle 21:00 ?? Ci vediamo… - Culturesrl : RT @SaluteMov: La relazione come nuovo inizio. Hai ricevuto la nostra #Newsletter? Appuntamento settimanale del progetto La salute in Mov… - DungeonDice : ?? Domani sera alle 21.30 nuovo appuntamento con la Q&A Live settimanale di DungeonCast. Stavolta parleremo di comun… - lamescolanza : Italia 1, stasera nuovo appuntamento con 'Le Iene' -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo appuntamento Il nuovo appuntamento di Vanity Stage dedicato a «Perfidia» Vanity Fair.it Il nuovo appuntamento di Vanity Stage dedicato a «Perfidia»

Vanity Fair in collaborazione con Perfidia Hyal Secret, nuova linea cosmetica di Fidia Farmaceutici, lancia l’appuntamento virtuale «Quanti no hai detto per dire sì a te stessa» che si terrà il 3 dice ...

Nuovo appuntamento con il talk show del Maam

Venerdì 27 novembre appuntamento con il “ Il Medioevo che non conosci” Continua il talk show organizzato dal Maam ...

Vanity Fair in collaborazione con Perfidia Hyal Secret, nuova linea cosmetica di Fidia Farmaceutici, lancia l’appuntamento virtuale «Quanti no hai detto per dire sì a te stessa» che si terrà il 3 dice ...Venerdì 27 novembre appuntamento con il “ Il Medioevo che non conosci” Continua il talk show organizzato dal Maam ...