“Il Natale non è fondamentale” dicono i medici ed il premier Conte si adegua (Di giovedì 26 novembre 2020) Filtrano ulteriori indiscrezioni sul Dpcm per le feste natalizie: le regioni rimarranno chiuse e si potrà sedere in sei al massimo allo stesso tavolo. Se nei giorni scorsi si è parlato di riaperture e misure meno restrittive per il Dpcm in vista delle feste natalizie, le ultime notizie che arrivano dal Governo sembrano spingere per un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 26 novembre 2020) Filtrano ulteriori indiscrezioni sul Dpcm per le feste natalizie: le regioni rimarranno chiuse e si potrà sedere in sei al massimo allo stesso tavolo. Se nei giorni scorsi si è parlato di riaperture e misure meno restrittive per il Dpcm in vista delle feste natalizie, le ultime notizie che arrivano dal Governo sembrano spingere per un L'articolo proviene da Leggilo.org.

LucaBizzarri : A volte capita che tu debba stare a sentire uno che dice “Ci rubano il Natale”. L’anno scorso glielo rubavano i mu… - VittorioSgarbi : Il ministro della Salute (persa) Speranza oggi ci dirà in quanti, a Natale, potremo stare a tavola. Beh, arrivati a… - matteosalvinimi : Ecco Il bel regalo di Natale di chi ci odia. Autore di questo scempio schifoso un palestinese 'titolare di un docum… - Ziolelle : RT @SnobDi: ?? L’educazione, il rispetto, il buon senso, il congiuntivo..... Idee regalo per Natale a costo zero ! ?? - chilisummer : RT @Giovaguerrato: Boccia ha detto questa stronzata sul Natale perché non ha avuto il coraggio di dirla sul Capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Natale Indagine Kaspersky: nel 2020 gli italiani spenderanno di più online durante il Black Friday Fortune Italia