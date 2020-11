Il Napoli vince per Maradona: azzurri primi nel girone di Europa League (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Napoli vince 2-0 e lo fa dedicando la vittoria a Diego Armando Maradona. Gara di Europa League speciale per tutto il popolo partenopeo. Mentre fuori lo stadio i tifosi dedicavano a Maradona cori, striscioni e fumogeni spettacolari, i giocatori del Napoli e lo stesso allenatore Gattuso sono scesi in campo con indosso la maglia numero 10 in onore di Diego. Ma non solo: riscaldamento accompagnato da “Life is life” e minuto di silenzio prima dell’inizio della partita contro il Rijeka, a cui si sono aggiunti tributi personali come quello di Insigne che ha portato un mazzo di fiori all’esterno della curva B. Gli azzurri si sbarazzato degli ospiti grazie ai gol di Politano e Lozano e volano in testa al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il2-0 e lo fa dedicando la vittoria a Diego Armando. Gara dispeciale per tutto il popolo partenopeo. Mentre fuori lo stadio i tifosi dedicavano acori, striscioni e fumogeni spettacolari, i giocatori dele lo stesso allenatore Gattuso sono scesi in campo con indosso la maglia numero 10 in onore di Diego. Ma non solo: riscaldamento accompagnato da “Life is life” e minuto di silenzio prima dell’inizio della partita contro il Rijeka, a cui si sono aggiunti tributi personali come quello di Insigne che ha portato un mazzo di fiori all’esterno della curva B. Glisi sbarazzato degli ospiti grazie ai gol di Politano e Lozano e volano in testa al ...

