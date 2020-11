Il Napoli in lutto sfida il Rijeka in casa Roma a Cluj per blindare la vetta del girone (Di giovedì 26 novembre 2020) Cluj : Balgardean; Susic, Manea, Ciubotariu, Camora; Deac, Hoban, Itu, Djokovic; Rondon, Debelijuh.All.Petrescu. Roma : Pau Lopez; Calafiori, Cristante, Juan Jesus; B. Peres, Veretout, Villar, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020): Balgardean; Susic, Manea, Ciubotariu, Camora; Deac, Hoban, Itu, Djokovic; Rondon, Debelijuh.All.Petrescu.: Pau Lopez; Calafiori, Cristante, Juan Jesus; B. Peres, Veretout, Villar, ...

repubblica : Maradona, a Napoli lutto cittadino. Luci accese al San Paolo, i Quartieri si tingono di azzurro - HuffPostItalia : Napoli dichiara lutto cittadino per Maradona e gli intitola lo Stadio San Paolo - ciropellegrino : Penso che oggi il mondo intero debba giungere a Napoli con lo zucchero e il caffé come si fa quando si fa 'la visit… - TerrinoniL : Il dolore del Napoli, telefonini spenti e squadra col lutto al braccio - infoitsport : Maradona, Napoli in lutto Quartieri Spagnoli, fiori e lumini -