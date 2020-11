Il mondo piange Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Il dolore e la commozione per la morte di Diego Armando Maradona unisce il pianeta. Da Napoli a Buenos Aires, decine di migliaia di persone sfidano la pandemia per rendere omaggio al campione. In Argentina lutto nazionale e camera ardente alla Casa Rosada. La «sua Napoli» in pellegrinaggio allo stadio San Paolo che d’ora in poi porterà il suo nome. Una storia per immagini. Foto Ap – LaPresse Con il manifesto di oggi, giovedì 26 novembre, edizione speciale sul Diez (link) Clicca … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 26 novembre 2020) Il dolore e la commozione per la morte di Diego Armandounisce il pianeta. Da Napoli a Buenos Aires, decine di migliaia di persone sfidano la pandemia per rendere omaggio al campione. In Argentina lutto nazionale e camera ardente alla Casa Rosada. La «sua Napoli» in pellegrinaggio allo stadio San Paolo che d’ora in poi porterà il suo nome. Una storia per immagini. Foto Ap – LaPresse Con il manifesto di oggi, giovedì 26 novembre, edizione speciale sul Diez (link) Clicca … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GiuseppeConteIT : Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenti… - ClaMarchisio8 : Oggi non piange soltanto il mondo dello sport. Ricorderemo per sempre la tua genialità, le tue giocate e i gol che… - chalobah : Il mondo del calcio piange, ma so che Napoli sta soffrendo piu di tutti. Legends live on forever. Riposa in pace DI… - davidwon4206 : RT @GiuseppeConteIT: Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticab… - Teresasalvati_ : RT @GiuseppeConteIT: Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticab… -