Il mondo piange la morte di Maradona. Ibra: “Immortale”, Pelé: “Giocheremo in cielo” (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte avvenuta ieri di Diego Maradona ha scosso il mondo dello sport e non solo. Milioni di tweet, di post: il calcio si stringe attorno al suo dio Il post di Zlatan Ibrahimovic non è arrivato tra i primi, ma forse è quello che meglio spiega che cosa per il calcio la morte di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 novembre 2020) Laavvenuta ieri di Diegoha scosso ildello sport e non solo. Milioni di tweet, di post: il calcio si stringe attorno al suo dio Il post di Zlatanhimovic non è arrivato tra i primi, ma forse è quello che meglio spiega che cosa per il calcio ladi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiuseppeConteIT : Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenti… - ClaMarchisio8 : Oggi non piange soltanto il mondo dello sport. Ricorderemo per sempre la tua genialità, le tue giocate e i gol che… - chalobah : Il mondo del calcio piange, ma so che Napoli sta soffrendo piu di tutti. Legends live on forever. Riposa in pace DI… - roni_miran : RT @GiuseppeConteIT: Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticab… - flamanc24 : RT @chalobah: Il mondo del calcio piange, ma so che Napoli sta soffrendo piu di tutti. Legends live on forever. Riposa in pace DIEGO. https… -