Il ministro francese Le Maire invita l'Italia ad adottare la riforma del Mes (Di giovedì 26 novembre 2020) Mentre Italia e Francia sono alle prese con la seconda ondata di Covid-19, oggi il ministro all'Economia di Parigi Bruno Le Maire sarà a Roma per incontrare l'omologo italiano Roberto Gualtieri e il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. In un incontro con la stampa italiana prima della partenza, riportato oggi da Repubblica e Corriere, Le Maire incoraggia l'Italia a collaborare con Francia e Germania nel rilancio dell'economia. Puntando in particolare sui settori delle batterie elettriche, dell'idrogeno e dello spazio. Quanto al Mes, il Fondo Salva Stati che divide ancora il governo italiano, Le Maire ne auspica l'approvazione da parte di tutti quanto prima. Sostenendo che lo strumento è utile come «una rete di sicurezza supplementare per il settore bancario e quindi ...

