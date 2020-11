Il Grinch | il promo del musical con Matthew Morrison terrorizza gli spettatori americani

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 27 novembre 2020)in versioneper ilche andrà in onda su NBC ha spaventato gliche hanno visto il. Ilsarà al centro del prossimoche andrà in onda su NBC e il videozionale che mostranel ruolo dell'iconico personaggio sembra aver diviso gli. Il progetto per il piccolo schermo porterà in tv la storia creata dal Dr. Seuss e, durante la messa in onda della parata del Giorno del Ringraziamento, il network hasso il debutto dell'evento televisivo. Glihanno però commentato su Twitter la prima immagine ufficiale e l'accoglienza non ...