Il genio del pallone che ha segnato un secolo Ora il calcio piange il più grande di tutti

(Di giovedì 26 novembre 2020) Maradona è morto a 60 anni per una crisi respiratoria. La gloria, gli eccessi e la caduta: leader in campo e icona anche dopo il ritiro

ADeLaurentiis : Caro Diego, orgoglio del popolo napoletano, stella irraggiungibile nel firmamento del calcio universale, amore, gio… - GoalItalia : Ci lascia il GENIO del calcio ?????? Ciao Diego #Maradona ?? - matteosalvinimi : Un genio unico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera. #Maradona - DaniloRocca : #Maradona 'un Dio' 'un bambino mai cresciuto'. sciocchezze. difficile chinare il capo semplicemente ammirati e umi… - P300it : Addio a Maradona: quando il genio batte la sregolatezza. Come Ayrton idolo del suo popolo ? di Alessandro Secchi ??… -

Ultime Notizie dalla rete : genio del

Il Manifesto

Mosca: "I due scudetti un riscatto sociale". Milone lancia una cena per ricordarlo: "Giusto dedicargli una serata quando sarà possibile" ...I fari dello stadio su una scena vuota. I ricordi sono preghiere. Il Napoli entra stasera per giocare la partita di Europa League con il Rijeka in un silenzio che parla solo di lui. Un campione, un fi ...