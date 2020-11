Il Covid19 non permetterà a Diego Jr di raggiungere Maradona: “Il capitano…” (Di giovedì 26 novembre 2020) Non lo aveva riconosciuto alla nascita. Lo ha fatto dopo tanti anni, ma lui ha sempre amato quel papà famoso di cui portava il nome. Diego Maradona Junior è il figlio di Diego Armando Maradona. Era nato dalla relazione con Cristiana Sinagra. Da quando era arrivato il riconoscimento i due si erano molto avvicinati, la loro vicenda era spesso finita in tv. È un momento di dolore per Diego Jr per la morte del padre e al lutto si aggiunge l'amarezza di non poter essere presente ai suoi funerali. Il Covid19 lo ha bloccato in Italia. Gli è stata riscontrata la polmonite bilaterale interstiziale che non gli permetterà di mettersi in viaggio per l'Argentina dove viveva il campione. Partirà quando potrà per raggiungere la sua salma. Su Instagram ha scelto ... Leggi su golssip (Di giovedì 26 novembre 2020) Non lo aveva riconosciuto alla nascita. Lo ha fatto dopo tanti anni, ma lui ha sempre amato quel papà famoso di cui portava il nome.Junior è il figlio diArmando. Era nato dalla relazione con Cristiana Sinagra. Da quando era arrivato il riconoscimento i due si erano molto avvicinati, la loro vicenda era spesso finita in tv. È un momento di dolore perJr per la morte del padre e al lutto si aggiunge l'amarezza di non poter essere presente ai suoi funerali. Illo ha bloccato in Italia. Gli è stata riscontrata la polmonite bilaterale interstiziale che non glidi mettersi in viaggio per l'Argentina dove viveva il campione. Partirà quando potrà perla sua salma. Su Instagram ha scelto ...

TgLa7 : ++ #Covid19, #VonderLeyen: Evitare revoca misure troppo presto ++ Non ripetere errori estate, scongiurare terza ondata dopo #Natale - Giorgiolaporta : Mi sono sempre domandato come sia possibile che la gente in vacanza ad agosto sia colpevole dell'ondata di novembre… - RaiNews : 'Natale sulla neve? Io onestamente non penserei di andare a sciare sapendo che ci sono ancora centinaia di morti al… - Marcolit67 : RT @flayawa: I’ipotesi messa in campo dal @MinisteroSalute prevede che,dopo la somministrazione del #vaccino,sia fatto un test sierologico… - paoloigna1 : l'#idrossiclorochina non cura il #covid19 secondo questo studio clinico molto autorevole (neanche come prevenzione) -