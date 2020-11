Il Covid ed il progetto ID2020

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 novembre 2020) A sentire i giornali e le TV sembra che in Italia si muoia solo di. Il presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta ai tumori, Francesco Schittulli, invece, ha dichiarato "...è delittuoso il comportamento delle autorità sanitarie nei confronti di patologie gravi come il cancro e le malattie cardiologiche. Ogni giorno, di media, 1.000 italiani hanno la diagnosi TAC e 500 muoiono di cancro". E questi, come tanti altri malati, vengono trascurati (si muore di infarto nel bagno del pronto soccorso degli ospedali, in Campania). Perchè i mass media e le TV tacciono e le autorità sanitarie fanno poco o niente? Ilè certamente un grave virus influenzale che continua a mietere vittime e che ha cambiato e continua a cambiare le nostre vite. Il nostro Governo, però, continua a mostrarsi completamente impreparato nonostante la seconda ondata ...