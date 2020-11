Il coronavirus può provocare la miastenia gravis, una rara malattia autoimmune: scoperta italiana (Di giovedì 26 novembre 2020) Il coronavirus può provocare la miastenia gravis, una rara malattia autoimmune. Analizzando i casi di tre pazienti contagiati dal coronavirus SARS-CoV-2, un team di ricerca italiano ha determinato che l’infezione (COVID-19) può scatenare la miastenia gravis, una rara malattia autoimmune nella quale gli anticorpi aggrediscono la giunzione neuromuscolare. Determina rapido affaticamento e debolezza di tutti i muscoli volontari. La COVID-19, l’infezione scatenata dal coronavirus SARS-CoV-2, può innescare una rara complicanza neurologica chiamata miastenia gravis. Come specificato dall’Istituto Humanitas, ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilpuòla, una. Analizzando i casi di tre pazienti contagiati dalSARS-CoV-2, un team di ricerca italiano ha determinato che l’infezione (COVID-19) può scatenare la, unanella quale gli anticorpi aggrediscono la giunzione neuromuscolare. Determina rapido affaticamento e debolezza di tutti i muscoli volontari. La COVID-19, l’infezione scatenata dalSARS-CoV-2, può innescare unacomplicanza neurologica chiamata. Come specificato dall’Istituto Humanitas, ...

