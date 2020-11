Il Comune di Livorno paga le fatture a tempo di record: 19 giorni per liquidare le ditte contro i 30 o 60 previsti dalle normative (Di venerdì 27 novembre 2020) Un articolo del quotidiano economico “Il Sole 24 ore” uscito nei giorni scorsi, si occupa dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, cioè di quanto i comuni sono tempestivi nel liquidare i propri debiti commerciali. Il Comune di Livorno si colloca in un’ottima posizione in quanto l’indicatore di tempestività, che si monitora a cadenza trimestrale, ci dice che i pagamenti delle fatture avvengono in 19 giorni. I comuni devono pagare i loro debiti commerciali entro 30 (o, nei casi previsti, 60) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della fattura. “Il pagamento dei debiti commerciali in 19 giorni è una notizia positiva – commenta la notizia del ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020) Un articolo del quotidiano economico “Il Sole 24 ore” uscito neiscorsi, si occupa dei tempi dimento della Pubblica Amministrazione, cioè di quanto i comuni sono tempestivi neli propri debiti commerciali. Ildisi colloca in un’ottima posizione in quanto l’indicatore di tempestività, che si monitora a cadenza trimestrale, ci dice che imenti delleavvengono in 19. I comuni devonore i loro debiti commerciali entro 30 (o, nei casi, 60)di calendario decorrenti dal ricevimento della fattura. “Ilmento dei debiti commerciali in 19è una notizia positiva – commenta la notizia del ...

