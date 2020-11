Il commosso di ricordo di Bruscolotti | “Maradona venne a casa mia a mezzanotte per non lasciarmi da solo…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 26 novembre 2020) E' arrivato anche il tributo per Diego Armando Maradona, dell'ex compagno di squadra Giuseppe: "Il miopiù bello che mi lega a lui è questo: avevo preso un colpo alla testa in campo e su consiglio dei medici la notte sarei dovuto rimanere sveglio. Sapevo che sarebbe stata dura da solo ed ecco che verso lasuonarono amia. Non sapevo chi fosse a quell'ora ma era Diego arrivato insieme alla sua compagna. Diego mi disse: "Tu pensi che ti avrei potuto lasciare da solo". Un gesto che non dimenticherò. Diego per me era come un fratello, abbiamo avuto un rapporto fortissimo, incredibile. Napoli ha perso un figlio, uno che gli ha dato tanto. E la sua scomparsa è un lutto mondiale". ITA Sport Press.