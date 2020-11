Il Cinema Palazzo non abbassa il sipario (Di venerdì 27 novembre 2020) Il giorno dopo lo sgombero del Cinema Palazzo, lo spettro della «linea dura» contro le occupazioni romane, per di più in piena pandemia, continua ad aleggiare su Roma e turba le esistenze delle oltre diecimila persone che sono organizzate nei movimenti per il diritto all’abitare. NUMEROSE OCCUPAZIONI abitative hanno ricevuto la visita di funzionari Acea che chiedono di avere accesso ai contatori di acque e luce, minacciando l’intervento delle forze dell’ordine. Dalle occupazioni si teme possa trattarsi di un primo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 27 novembre 2020) Il giorno dopo lo sgombero del, lo spettro della «linea dura» contro le occupazioni romane, per di più in piena pandemia, continua ad aleggiare su Roma e turba le esistenze delle oltre diecimila persone che sono organizzate nei movimenti per il diritto all’abitare. NUMEROSE OCCUPAZIONI abitative hanno ricevuto la visita di funzionari Acea che chiedono di avere accesso ai contatori di acque e luce, minacciando l’intervento delle forze dell’ordine. Dalle occupazioni si teme possa trattarsi di un primo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

