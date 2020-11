Il calendario dell’Avvento con le lezioni di cucina online dei grandi chef

Leggi su wired

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Foto: Pexels)Immaginate di aprire ogni giorno la casella dele, invece che trovarci un dolce o una sorpresina, di poter entrare nelladi uno. Se l’idea vi stuzzica, potete metterla in pratica con l’iniziativa lanciata da Italia keeps on cooking (un progetto a sostegno della ristorazione nato con il primo lockdown) in collaborazione con Eataly. Dall’1 al 24 dicembre Christmas Cooking Class propone una lezione virtuale al giorno con un noto: da Andrea Berton a Cristina Bowerman, da Giancarlo Perbellini a Luigi Taglienti. Il countdown al Natale in versione gourmet prevede una lezione virtuale quotidiana limitata a ventiquattro partecipanti: 23 sono raccolti in gruppo in una classe, mentre ogni giorno un solo appassionato può prenotare una ...