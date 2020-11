Il buon esempio dell’Islanda e le altre notizie sul virus (Di giovedì 26 novembre 2020) Una comunità scientifica e sociale che ha dato grandi risultati, i confinamenti significano maggiore violenza per milioni di donne, l’errore fortunato nella sperimentazione dell’AstraZeneca: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Una comunità scientifica e sociale che ha dato grandi risultati, i confinamenti significano maggiore violenza per milioni di donne, l’errore fortunato nella sperimentazione dell’AstraZeneca: l’attualità sulla pandemia. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : buon esempio Il buon esempio dell’Islanda e le altre notizie sul virus Internazionale Ristori? Il Vascello lo restituisce al Mibact, esempi virtuosi con Albe e Torino

A proposito dei fondi di emergenza al teatro.... Vale la pensa tornarci. Nei giorni scorsi s'è visto il decreto del Mibact che annunciava una serie di distribuzioni: 700mila euro al Teatro Eliseo, 800 ...

Baratti: "Ci avete accusato di strumentalizzare una bambina. Ma voi giocate sporco..."

Il presidente dei Giovani UDC sul manifesto della piccola usato a favore dell'iniziativa "Per imprese responsabile". "Cercate di far passare i contrari come cattivi della situazione. Invece..." ...

