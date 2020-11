Ida Platano gelosa di Riccardo e Roberta? Le Stories fanno scalpore e lei spiega: “Ecco a cosa mi riferivo” (FOTO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda l’esterna tra Riccardo e Roberta, contestualmente, Ida Platano ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto criptiche. In molti, dunque, non hanno potuto fare a meno di collegare i suoi messaggi a quanto andato in onda. I riferimenti sono sembrati molto palesi, ma la verità sembra essere un’altra. Questa mattina, infatti, Ida ha motivato il suo sfogo ed ha chiarito di non aver voluto lanciare nessuna frecciatina al suo ex, ma ad altre persone. Le stoccate di Ida dopo l’esterna di Riccardo e Roberta Dopo la messa in onda dell’esterna tra Roberta e Riccardo, Ida Platano ha pubblicato dei messaggi su Instagram contro persone ignote. La donna ha detto che esistono degli individui ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda l’esterna tra, contestualmente, Idaha pubblicato delle Instagramalquanto criptiche. In molti, dunque, non hanno potuto fare a meno di collegare i suoi messaggi a quanto andato in onda. I riferimenti sono sembrati molto palesi, ma la verità sembra essere un’altra. Questa mattina, infatti, Ida ha motivato il suo sfogo ed ha chiarito di non aver voluto lanciare nessuna frecciatina al suo ex, ma ad altre persone. Le stoccate di Ida dopo l’esterna diDopo la messa in onda dell’esterna tra, Idaha pubblicato dei messaggi su Instagram contro persone ignote. La donna ha detto che esistono degli individui ...

