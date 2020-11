I presidi: "Senza un piano per trasporti no a un ritorno a scuola al 100%" (Di giovedì 26 novembre 2020) “Senza un piano per trasporti e tracciamento non è ipotizzabile un ritorno a scuola al 100%. Si potrebbe pensare a riaperture differenziate dato che nei piccoli centri il problema dei trasporti è minore”. Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è destà, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. “Secondo noi ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte per il rientro a scuola - ha affermato Giannelli - si tratta di un potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale, il potenziamento dei servizi delle Asl che consentano il tracciamento in tempi rapidi e naturalmente ci ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) “unpere tracciamento non è ipotizzabile unal. Si potrebbe pensare a riaperture differenziate dato che nei piccoli centri il problema deiè minore”. Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è destà, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. “Secondo noi ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte per il rientro a- ha affermato Giannelli - si tratta di un potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale, il potenziamento dei servizi delle Asl che consentano il tracciamento in tempi rapidi e naturalmente ci ...

Presidio in Prefettura I lavoratori della Sittel si appellano al ministero

Senza stipendio da mesi: presidio dei lavoratori e incontro in Prefettura per chiedere un tavolo al ministero. È la protesta dei lavoratori della Sittel, l’azienda di prima fascia che occupa 500 lavor ...

