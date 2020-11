I presidi: “No alla riapertura delle scuole senza un piano trasporti e tracciamento” (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta‘, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla riapertura delle scuole Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta‘, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sulla riapertura delle scuole

DeLaPucci : @virginiaraggi Gli spazi culturali i centri anti violenza le case per le donne devono restare aperti. I presidi fas… - papileone : @AzzolinaLucia Buongiorno Sig.Lucia @AzzolinaLucia da @papileone # l'ha restaurazione e manutenzione nelle scuole d… - Marco_Zum : RT @Marco_Zum: Non significa che no debbano essere curati abbandonati anzi a maggior ragione ...Ma non rende aggiornare chemioterapia cure… - Marco_Zum : Non significa che no debbano essere curati abbandonati anzi a maggior ragione ...Ma non rende aggiornare chemiotera… - ArmandoTerminio : @katiaamore @ASampierdarena @docdrugztore @AndreaStair No Katia. Sembra Confindustria, altro che Presidi. -

Ultime Notizie dalla rete : presidi “No Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE