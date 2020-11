I pediatri: 'Dall'inizio della pandemia 8 morti tra gli under 19 rispetto ai 52 mila totali' (Di giovedì 26 novembre 2020) Muoiono soprattutto gli anziani. Ma nessuno è totalmente immune e sbaglia chi sottovaluta i rischi in base all'età: sono stati 8 i decessi per Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) Muoiono soprattutto gli anziani. Ma nessuno è totalmente immune e sbaglia chi sottovaluta i rischi in base all'età: sono stati 8 i decessi per Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 ...

RaiNews : Sono 8 le vittime del Covid in Italia registrati nella fascia 0-19 anni dall'inizio della pandemia - Agenzia_Ansa : #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'iniz… - MutiCarla : RT @Agenzia_Ansa: #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio del… - francang1950 : RT @Agenzia_Ansa: #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio del… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Pediatri -Iss: 'sono stati 8 i decessi per #Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio del… -