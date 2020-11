I migliori attori degli ultimi 20 anni, secondo il New York Times (Di giovedì 26 novembre 2020) C'è Toni Servillo, come potreste aver letto, e non ci sono – giusto per dirne due – Leonardo DiCaprio e Meryl Streep Leggi su ilpost (Di giovedì 26 novembre 2020) C'è Toni Servillo, come potreste aver letto, e non ci sono – giusto per dirne due – Leonardo DiCaprio e Meryl Streep

RaiNews : L'attore occupa la settima posizione nella lista stilata dal giornale americano - fanpage : Toni Servillo tra i 25 attori migliori del secolo secondo il New York Times - Adnkronos : #ToniServillo tra 25 migliori attori del secolo per il #NYT - framcescamang01 : RT @WeCinema: #ToniServillo è tra i 25 migliori attori degli ultimi 20 anni secondo il @nytimes ??, che ha stilato la lista in vista della f… - EugenioCardi : RT @fanpage: Toni Servillo tra i 25 attori migliori del secolo secondo il New York Times -