I genitori a lavoro, la telefonata drammatica dalla scuola: “vostra figlia è morta” (Di giovedì 26 novembre 2020) La telefonata che nessun genitore vorrebbe mai ricevere. M. è morta nella palestra della scuola, aveva 10 anni. Si indaga sui motivi. M. non c’è più, aveva solo 10 anniLa telefonata che nessun genitore vorrebbe mai ricevere. L’incubo di padri e madri quando sono lontani dai propri figli. Ma nessuno avrebbe pensato che la piccola M. potesse perdere la vita proprio a scuola. Ora si indaga sulla dinamica di quello che è successo in una scuola di Palermo, percé le prime informazioni fornite non erano veritiere. La città è ancora sotto shock. La tragica e prematura morte di M. a soli 10 anni durante l’ora di educazione fisica ha lasciato di sasso il capoluogo siciliano e non solo. Un dramma avvenuto mentre la ragazzina si trovava in palestra con i suoi compagni di classe. Dopo averla ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Lache nessun genitore vorrebbe mai ricevere. M. è morta nella palestra della, aveva 10 anni. Si indaga sui motivi. M. non c’è più, aveva solo 10 anniLache nessun genitore vorrebbe mai ricevere. L’incubo di padri e madri quando sono lontani dai propri figli. Ma nessuno avrebbe pensato che la piccola M. potesse perdere la vita proprio a. Ora si indaga sulla dinamica di quello che è successo in unadi Palermo, percé le prime informazioni fornite non erano veritiere. La città è ancora sotto shock. La tragica e prematura morte di M. a soli 10 anni durante l’ora di educazione fisica ha lasciato di sasso il capoluogo siciliano e non solo. Un dramma avvenuto mentre la ragazzina si trovava in palestra con i suoi compagni di classe. Dopo averla ...

Gio_Pigatto : Colloqui con i genitori (a distanza). La soddisfazione di quelli che dicono 'prof, la sento qualche quinta ora spi… - diilettae : RT @diilettae: ed è stato veramente dolce il paragone che ha fatto per indicare questo momento di separazione tra gli ARMYs e i BTS. È come… - ophelia_cms : Ai gais, oggi la real va ad aiutare i genitori a lavoro e fa un freddo cane, tant'è che si è messa le calze che usa… - SlKim : RT @Miri9875: @SlKim Sono grata di avere salute e lavoro. Per i miei genitori che cmq in ogni caso mi sono vicini e mi supportano. Per alcu… - lavorofacile_it : ?Ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione per Covid-19 da fruire entro il 31 gennaio 2020 ?Possibilità di ricorr… -

Ultime Notizie dalla rete : genitori lavoro I genitori a lavoro, la telefonata drammatica dalla scuola: "vostra figlia è... CheNews.it Aumento pensioni di invalidità 2020: a chi spetta davvero e a chi no?

In poche parole, l’aumento a 651,51 euro spetterebbe solo a pochissimi disabili, discriminando quelli sposati e quelli che lavorano a vantaggio di quelli che convivono e quelli che sono ancora a ...

Samsung lancia un programma di educazione civica digitale nelle scuole italiane

Il progetto punta fornire gli strumenti per un'utilizzo consapevole del web. In programma una serie di lezioni e una guida destinata a studenti, genitori e insegnanti ...

In poche parole, l’aumento a 651,51 euro spetterebbe solo a pochissimi disabili, discriminando quelli sposati e quelli che lavorano a vantaggio di quelli che convivono e quelli che sono ancora a ...Il progetto punta fornire gli strumenti per un'utilizzo consapevole del web. In programma una serie di lezioni e una guida destinata a studenti, genitori e insegnanti ...