I fatti vostri, Giancarlo Magalli fa una battuta su Samantha Togni “Tutto tranne che santa” ma Samantha questa volta non si diverte e reagisce male (Di giovedì 26 novembre 2020) I fatti vostri è una trasmissione che tiene compagnia nella fascia del mezzogiorno da tantissimi anni e la gente è affezionata al format e anche alle presenza, sia del conduttore che quelle di contorno perché ogni giorno entrano nelle case e alla fine diventano quasi di famiglia. Il pubblico da casa si è anche abituato all’ironia, a volte dissacrante di Giancarlo Magalli che non si risparmia mai di fare una battuta. Le battute di Magalli, per la maggior parte delle volte, fanno sorridere ma altre volte risultano un pò pesanti come l’ultima che ha fatti all’’indirizzo di Samantha Togni che, di solito, si diverte e sta allo scherzo. Giancarlo Magalli fa una ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 26 novembre 2020) Iè una trasmissione che tiene compagnia nella fascia del mezzogiorno da tantissimi anni e la gente è affezionata al format e anche alle presenza, sia del conduttore che quelle di contorno perché ogni giorno entrano nelle case e alla fine diventano quasi di famiglia. Il pubblico da casa si è anche abituato all’ironia, a volte dissacrante diche non si risparmia mai di fare una. Le battute di, per la maggior parte delle volte, fanno sorridere ma altre volte risultano un pò pesanti come l’ultima che haall’’indirizzo diche, di solito, sie sta allo scherzo.fa una ...

fuckyoutiddy : RT @Nala49102846: Bello il fandom di Ermal, quando non c’è drama lo si vuole creare a tutti i costi. La cosa più divertente è che sono semp… - riri_jjongieten : Madonna i commenti di cert 'exol' sotto i post dell'ig della mamma di s*jeong sono imbarazzanti... Se anche s*hun e… - sad_lisa5 : @HedaLexaIsBack Anche il loro rapporto d'amicizia non lo avete capito per nulla e saranno i fatti a smentire tutti i vostri film. - Baldor28714391 : @jacopo_iacoboni Grande e unico giocatore ma poi uomo di m... Io esulto x il giocatore ma non per l'uomo Se sei co… - 1981Raffaele : @ropelato_l ???????????? Guarda che ho solo scritto di scrivo belle parole.. Non ho scritto che sono pure bello?????????????? Ad… -