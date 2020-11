I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 26 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 29.001 nuovi casi di contagio da coronavirus e 822 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 37.884 (277 in meno rispetto a ieri), di cui 3.846 nei reparti di terapia Leggi su ilpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 29.001 nuovi casi di contagio dae 822 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 37.884 (277 in meno rispetto a ieri), di cui 3.846 nei reparti di terapia

agorarai : “Lo scetticismo che c’è sul vaccino anti-Covid non lo ridurrei a un fatto di essere no-vax. Bisogna aspettare i dat… - ShooterHatesYou : Mi spiace non star producendo contenuti, però dall’altra mi evito il dibattito tra fronte pro-vaccino-sempre e fron… - ricpuglisi : La benevola concessione del Principe @istsupsan che fornisce i dati sul #Covid19 alla Duchessa Accademia dei Lincei… - Miti_Vigliero : 'Alla luce di questi dati risulta evidente come anche altre Regioni abbiano ridotto il numero dei casi testati: que… - VivMilano : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 25 novembre Il Post Coronavirus, il bollettino del 26 novembre: 2.157 nuovi contagi in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 114.855 casi di positività, 2.157 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.264 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...

Come si applica un codice sconto su Antonioli?

A questo punto sarai molto più felice e pronto per andare avanti, quindi clicca sul bottone nero “Procedi all’acquisto” e completa l’operazione aggiungendo i dati che ti verranno richiesti. Se non hai ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 114.855 casi di positività, 2.157 in più rispetto a ieri, su un totale di 17.264 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...A questo punto sarai molto più felice e pronto per andare avanti, quindi clicca sul bottone nero “Procedi all’acquisto” e completa l’operazione aggiungendo i dati che ti verranno richiesti. Se non hai ...