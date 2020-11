Hyundai, l’auto si compra dallo smartphone (anche in Italia) (Di giovedì 26 novembre 2020) Hyundai Click to BuyHyundai Click to Buy è la nuova piattaforma completamente digitale che consente di acquistare un nuovo veicolo attraverso un percorso di acquisto interamente online. Un vanto per Hyundai Italia, dato che il Belpaese è stato selezionato dal quartier generale di Hyundai Motor Company come primo mercato a lanciare in Europa questo nuovo strumento di vendita. Una trasformazione digitale, quella di Hyundai, che con questo nuovo servizio per i clienti e le concessionarie cerca di abbracciare il nuovo contesto sociale ed economico in così forte evoluzione. Come funziona Hyundai Click to Buy L’esperienza è accessibile da uno smartphone, da un tablet o da un qualsiasi computer. Una volta sul sito clicktobuy.Hyundai.it in ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020)Click to BuyClick to Buy è la nuova piattaforma completamente digitale che consente di acquistare un nuovo veicolo attraverso un percorso di acquisto interamente online. Un vanto per, dato che il Belpaese è stato selezionato dal quartier generale diMotor Company come primo mercato a lanciare in Europa questo nuovo strumento di vendita. Una trasformazione digitale, quella di, che con questo nuovo servizio per i clienti e le concessionarie cerca di abbracciare il nuovo contesto sociale ed economico in così forte evoluzione. Come funzionaClick to Buy L’esperienza è accessibile da uno, da un tablet o da un qualsiasi computer. Una volta sul sito clicktobuy..it in ...

