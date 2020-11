Huawei, in Europa, sprofonda al quarto posto e perde il 60% rispetto al 2019 (Di giovedì 26 novembre 2020) IDC pubblica un rapporto al Q3 2020 sulle migliori compagnie di smartphone in Europa svelando il grave momento per Huawei L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 26 novembre 2020) IDC pubblica un rapporto al Q3 2020 sulle migliori compagnie di smartphone insvelando il grave momento perL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta la nuova versione di Watch GT 2 Pro, dotato di sensoristica ECG e supporto alle app compatibili con HarmonyOS.

Il Regno Unito prepara i fondi per togliere Huawei dalla rete

Il governo del Regno Unito comunica l'esclusione ufficiale di Huawei dal mercato delle infrastrutture della connettività 5G.

