Hockey pista, Serie A1: l'aggiornamento sul calendario dei recuperi

Il momento di tornare in campo è sempre più vicino per la Serie A1 di Hockey pista, in questo travagliato e spezzettato 2020-2021: sabato 5 dicembre infatti riprenderà il campionato ripartendo dalla 9a giornata della stagione regolare. Oltre al calendario "ordinario" però, la FISR quest'anno – un po' come tutte le federazioni sportive nazionali – sta lavorando anche al calendario dei recuperi, visti i numerosi rinvii che ci sono stati. Andiamo a vedere quindi, quale sarà il planning della Serie A1 di Hockey pista sino a fine gennaio 2021. CAMPIONATO Serie A1 – PLANNING FINO A FINE GENNAIO 2021 9a GIORNATA – SABATO 5 DICEMBRE 2020 10a GIORNATA – MARTEDI' 8 E MERCOLEDI' 9 DICEMBRE 2020 11a GIORNATA – SABATO 12 DICEMBRE ...

Il momento di tornare in campo è sempre più vicino per la Serie A1 di hockey pista, in questo travagliato e spezzettato 2020-2021: sabato 5 dicembre infatti riprenderà il campionato ripartendo dalla ...

Tamponi rapidi e calendario fittissimo Così la Federazione reagisce al Covid

REGGIO emilia Domenica 8 novembre la Bidielle Correggio sconfiggeva il Sandrigo, al PalaPietri, con il punteggio di 6 a 4. Era la quinta giornata d’andata, ed è stata l’ultima partita disputatasi nel ...

REGGIO emilia Domenica 8 novembre la Bidielle Correggio sconfiggeva il Sandrigo, al PalaPietri, con il punteggio di 6 a 4. Era la quinta giornata d'andata, ed è stata l'ultima partita disputatasi nel ...