Hockey ghiaccio | ICE League 2020-2021 | Bolzano sul velluto contro lo Steinbach

(Di venerdì 27 novembre 2020) Si è disputato questa sera il match tra, valido per il campionato di ICE, massima competizione austriaca disu. Continua alla grande il percorso dei Foxes nel torneo, dopo il lungo stop dovuto all’emergenza COVID-19: la squadra italiana ha iniziato alla grande il tour de force casalingo che l’attende, battendo per 3-0 la squadra austriaca. CRONACA DELLA PARTITA I padroni di casa sbloccano l’inal minuto 17:27 con la rete in situazione di powerplay siglata da Angelo Miceli, su assist di Daniel Frank e Dennis Robertson. Il raddoppio dei biancorossi arriva al 15? del secondo periodo e porta la firma di Stefano Giliati, imbeccato da Marco Insam e Domenic Alberga. La compagine azzurra si difende ...

La stella grigionese dei Carolina Hurricanes ha stravolto la sua estate nel tentativo di fare un passo in più nella sua carriera. 'Dovevo pur provare qualcosa' ...Intanto le voci di mercato corrono, il ritorno di Inti Pestoni e il rinnovo di Benjamin Conz le ultime in ordine di tempo, ma il dirigente leventinese non si sbottona: "Come sempre non le commentiamo, ...