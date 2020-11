Hockey ghiaccio | Alps League 2020-2021 | Cortina passa su Asiago | Ritten perde in casa

(Di giovedì 26 novembre 2020) Prosegue il cammino della, torneo europeo disu. Continuano le enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria ma la competizione cerca di non fermarsi, per quanto sia possibile. Questa sera si sono disputati quattro match: nel derby italianoha vinto sul campo diper 5-6, mentreha subito un brutto 0-4 per mano dell’Olimpija. Gli altri due incontri: Klagenfurt-Kitzbuhel 2-4 e Steinbach-Salisburgo 0-6.5-6 I padroni dipartono meglio e sbloccano l’incontro dopo appena 82 secondi con Jose Magnabosco, al quale risponde al minuto 06:55 Remy Giftopoulos per gli ospiti. La Migross riin ...

La stella grigionese dei Carolina Hurricanes ha stravolto la sua estate nel tentativo di fare un passo in più nella sua carriera. 'Dovevo pur provare qualcosa' ...Intanto le voci di mercato corrono, il ritorno di Inti Pestoni e il rinnovo di Benjamin Conz le ultime in ordine di tempo, ma il dirigente leventinese non si sbottona: "Come sempre non le commentiamo, ...