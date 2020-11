«Ho visto Maradona», l’addio al Dio del calcio sulle prime pagine di tutto il mondo – Le foto (Di giovedì 26 novembre 2020) I quotidiani di tutto il mondo hanno aperto con la notizia della morte di Diego Armando Maradona. Le prime pagine sono tutte dedicate alla sua scomparsa: Da: “Dio è morto” a “L’ultima finta”, ecco come la stampa ha ricordato il campione argentino. morte-Maradona-prima-pagina-equipe L’Equipe: Dio è morto morte-Maradona-prima-pagina-a-bola A Bola: L’ultima finta morte-Maradona-prima-pagina-la-gazzetta-dello-sport La Gazzetta dello Sport: Ho visto Maradona morte-Maradona-prima-pagina-mirror-sport Mirror Sport: Diego è eterno morte-Maradona-prima-pagina-the-times The Times: In milioni piangono la morte di Maradona ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) I quotidiani diilhanno aperto con la notizia della morte di Diego Armando. Lesono tutte dedicate alla sua scomparsa: Da: “Dio è morto” a “L’ultima finta”, ecco come la stampa ha ricordato il campione argentino. morte--prima-pagina-equipe L’Equipe: Dio è morto morte--prima-pagina-a-bola A Bola: L’ultima finta morte--prima-pagina-la-gazzetta-dello-sport La Gazzetta dello Sport: Homorte--prima-pagina-mirror-sport Mirror Sport: Diego è eterno morte--prima-pagina-the-times The Times: In milioni piangono la morte di...

