“Ho fatto il vaccino Sputnik e sto bene”, l’imprenditore italiano che vive in Russia: “Gli scienziati vengano a vedere come funziona” (Di giovedì 26 novembre 2020) C’è un italiano che vive e lavora in Russia e detiene un primato: è il primo straniero ad aver ricevuto il vaccino anticovid russo Sputnik, e si chiede perché nessuno dall’Italia sia venuto qui a studiarne i dati e le caratteristiche. Si chiama Vincenzo Trani ed è un imprenditore originario di Napoli, nonché presidente della Camera di commercio italo-russa. Trani ha 47 anni, ha assunto il vaccino ad inizio novembre “e sabato prossimo farò il richiamo”. Sta bene ed è “molto contento”. Ed aggiunge: “Non ha idea di quanti italiani mi stiano contattando per sapere se è possibile anche per loro vaccinarsi con Sputnik”. Non è possibile. Almeno, per ora. Tra qualche mese, chissà, come intuirete leggendo ciò che Trani ha riferito a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) C’è unchee lavora ine detiene un primato: è il primo straniero ad aver ricevuto ilanticovid russo, e si chiede perché nessuno dall’Italia sia venuto qui a studiarne i dati e le caratteristiche. Si chiama Vincenzo Trani ed è un imprenditore originario di Napoli, nonché presidente della Camera di commercio italo-russa. Trani ha 47 anni, ha assunto ilad inizio novembre “e sabato prossimo farò il richiamo”. Sta bene ed è “molto contento”. Ed aggiunge: “Non ha idea di quanti italiani mi stiano contattando per sapere se è possibile anche per loro vaccinarsi con”. Non è possibile. Almeno, per ora. Tra qualche mese, chissà,intuirete leggendo ciò che Trani ha riferito a ...

