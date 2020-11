Haotong Li | che fine ha fatto?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il giocatore cinese dopo essere stato per diversi anni stabilmente nella top 100 del mondo, è ora uscito e sta sprofondando in nella classifica mondiale. ChehaLi?Li: le vittorie Il giocatore cinese di 25 anni ha vinto il suo primo torneo in carriera nel Volvo China Open grazie allo score di -22 battendo di tre colpi il cileno Felipe Aguilar nel maggio del 2016. L’altra vittoria conquista daè arrivata a sorpresa in occasione dell’Omega Dubai Desert Classic nel gennaio del 2018 dove ha consegnato lo score di -23 battendo il nord irlandese Rory McIlroy. Questa vittoria gli ha permesso di ottenere la miglior posizione nel World Ranking, la numero 32. Oltre a queste vittorie ha ottenuto un ottimo terzo posto al The Open Championship del 2017 dove si è ...