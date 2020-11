Hamsik ‘chiama’ tutta Napoli per Maradona: “Facciamo il più grande applauso mai sentito nella storia della città” (Di giovedì 26 novembre 2020) L'amore per Napoli e quello per Diego Armando Maradona sono evidenti anche in queste sue parole: Marek Hamsik è rimasto estremamente legato al 10 argentino e alla sua ex squadra e città. Ecco perché tra i tanti messaggi e iniziative per El Pibe de Oro, quella di Marekiaro è assolutamente unica e speciale. Si affida ai social per cercare di coinvolgere più persone possibili. La sua richiesta è una sola: una notte indimenticabile per Diego.Hamsik: la richiesta a Napolicaption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="582" Stadio San Paolo Maradona (getty images)/caption"Domani (oggi ndr) 26 novembre, alle ore 20:45, Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita, metteremo alle finestre luci e candele per D10S, e alle ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) L'amore pere quello per Diego Armandosono evidenti anche in queste sue parole: Marekè rimasto estremamente legato al 10 argentino e alla sua ex squadra e città. Ecco perché tra i tanti messaggi e iniziative per El Pibe de Oro, quella di Marekiaro è assolutamente unica e speciale. Si affida ai social per cercare di coinvolgere più persone possibili. La sua richiesta è una sola: una notte indimenticabile per Diego.: la richiesta acaption id="attachment 1056421" align="alignnone" width="582" Stadio San Paolo(getty images)/caption"Domani (oggi ndr) 26 novembre, alle ore 20:45,ricorda Diego Armando. Primapartita, metteremo alle finestre luci e candele per D10S, e alle ...

