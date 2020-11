Guendalina Tavassi e i video hot: «Ecco come sono entrati nel mio telefonino» (Di giovedì 26 novembre 2020) Guendalina Tavassi, vittima degli hacker, ha visto i video hot col marito Umberto D’Aponte custoditi sul suo telefonino finire in rete. Guendalina Tavassi, che era già stata vittima dei pirati informatici sul suo account instagram, spiega come secondo lei sono riusciti ad avere accesso al suo materiale privato. I video di Guendalina Tavassi erano conservati in una cartella nascosta: “Mi era capitato un fatto del genere in passato con il mio account Instagram – ha raccontato in un’intervista a “Fanpage.it” – Mi avevano mandato una mail in cui mi chiedevano di accedere al mio account, io pensavo volessero darmi la spunta blu, ho cliccato e me l’hanno rubato. Succede in questo modo. Potrebbero avere ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 26 novembre 2020), vittima degli hacker, ha visto ihot col marito Umberto D’Aponte custoditi sul suofinire in rete., che era già stata vittima dei pirati informatici sul suo account instagram, spiegasecondo leiriusciti ad avere accesso al suo materiale privato. Idierano conservati in una cartella nascosta: “Mi era capitato un fatto del genere in passato con il mio account Instagram – ha raccontato in un’intervista a “Fanpage.it” – Mi avevano mandato una mail in cui mi chiedevano di accedere al mio account, io pensavo volessero darmi la spunta blu, ho cliccato e me l’hanno rubato. Succede in questo modo. Potrebbero avere ...

Il cellulare hackerato di Guendalina Tavassi è un monito per tutti: non basta nascondere i file, per proteggerli veramente servono strategie (e app) ben più complesse.

