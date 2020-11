Guardiola | “Maradona ha reso il mondo migliore”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 26 novembre 2020) Pep, allenatore del Manchester City, ha commentato così la scomparsa di Diego Armando Maradona. Di seguito, le sue parole riportate dall’Ansa. Tempo fa ho visto uno striscione in Argentina che spiegava Diego alla perfezione. Diceva: ‘Non importa cosa hai fatto nella tua vita, ma cosa hai fatto per le nostre’. Credo sintetizzi al meglio ciò che è stato Maradona. Da innamorato del calcio sarò sempre grato a Maradona perché è stato l’uomo della gioia, del piacere, dell’impegno per il calcio, unche hamigliore con le sue prestazioni e con quello che ha fatto per il Napoli e l’Argentina, qualcosa di incredibile. L'articolo ilNapolista.