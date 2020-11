Grande Fratello VIP, Selvaggia Roma svela le sue radici: “Ho abbandonato mia madre” (Di giovedì 26 novembre 2020) Selvaggia Roma ha rivelato nella Casa del Gf vip 5 il suo passato, rilasciando delle dichiarazioni peraltro choc sul conto del suo passato vissuto lontano dall’Italia. Da diversi giorni circola l’indiscrezione secondo cui il vero nome della gieffina ed ex volto di Temptation island è Sabrina Haddaji. Nella sua confessione fatta al resto del gruppo di gieffini vip nella Casa, la Roma non ha nascosto di aver vissuto dei momenti all’insegna del terrore nella terra d’origine di suo padre. Nell’articolo vi svisceriamo tutte le indiscrezioni emerse sul conto della guerriera del Gf vip 5. Gf vip news, Selvaggia Roma e il suo passato Il passato di Selvaggia Roma emerge tra le mura della Casa del Gf vip 5, dopo che la gieffina ha confidato pubblicamente di aver avuto dei flirt ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 26 novembre 2020)ha rivelato nella Casa del Gf vip 5 il suo passato, rilasciando delle dichiarazioni peraltro choc sul conto del suo passato vissuto lontano dall’Italia. Da diversi giorni circola l’indiscrezione secondo cui il vero nome della gieffina ed ex volto di Temptation island è Sabrina Haddaji. Nella sua confessione fatta al resto del gruppo di gieffini vip nella Casa, lanon ha nascosto di aver vissuto dei momenti all’insegna del terrore nella terra d’origine di suo padre. Nell’articolo vi svisceriamo tutte le indiscrezioni emerse sul conto della guerriera del Gf vip 5. Gf vip news,e il suo passato Il passato diemerge tra le mura della Casa del Gf vip 5, dopo che la gieffina ha confidato pubblicamente di aver avuto dei flirt ...

