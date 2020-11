Grande Fratello Vip: Filippo Nardi tra i nuovi concorrenti (Di giovedì 26 novembre 2020) Filippo Nardi sarà uno dei dieci nuovi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip, in questa seconda parte della quinta edizione del reality show di Canale 5 che, com’è ormai ufficiale, si protrarrà fino ai primi di febbraio. La notizia è stata condivisa dal direttore di Nuovo e di Nuovo TV, Riccardo Signoretti, attraverso il proprio profilo Instagram. View this post on Instagram A post shared by Riccardo Signoretti (@riccardo signoretti) Gli appassionati del Grande Fratello, soprattutto i più “grandicelli”, si ricorderanno perfettamente che Filippo Nardi ha già partecipato al reality show di Canale 5, nel lontano 2001. Filippo ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 26 novembre 2020)sarà uno dei dieciche entreranno nella casa delVip, in questa seconda parte della quinta edizione del reality show di Canale 5 che, com’è ormai ufficiale, si protrarrà fino ai primi di febbraio. La notizia è stata condivisa dal direttore di Nuovo e di Nuovo TV, Riccardo Signoretti, attraverso il proprio profilo Instagram. View this post on Instagram A post shared by Riccardo Signoretti (@riccardo signoretti) Gli appassionati del, soprattutto i più “grandicelli”, si ricorderanno perfettamente cheha già partecipato al reality show di Canale 5, nel lontano 2001....

