Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta in crisi: "Roberto? Non posso perderlo" (video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Stasera, giovedì 26 novembre 2020, Maria Teresa Ruta ha preparato un babà napoletano per Manuel, il figlio del compagno Roberto Zappulla che, oggi, compie 18 anni. I concorrenti del 'Grande Fratello Vip 5', gli hanno inviato dei video auguri. Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta resta: "Per Tommaso, non lo lascio da solo" Dopo il brindisi e il taglio del dolce in occasione del compleanno di Rosalinda Cannavò, la conduttrice si è rifugiata nella stanza blu colta dai sensi di colpa per il fidanzato (Qui, il video): "Ho fatto una promessa a Roberto che sarei rimasta poco. Ho pensato che con il mio carattere sarei andata subito in nomination. Non voleva nemmeno che venissi qui.

