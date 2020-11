Granada-Omonia: formazioni e dove vederla (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi 26 Novembre 2020 nello Stadio Nuevo Los Carmenens alle ore 21:00 si disputerà la partita Granada-Omonia di Europa League. Il Granada si trova nel Gruppo E al primo posto con 7 punti, e arriva da una striscia altalenante con due pareggi consecutivi con Paok e Levante, poi una vittoria con l’Omonia e infine due sconfitte consecutive contro Real Sociedad e Valladolid. L’Omonia si trova nel Gruppo E al quarto posto con 1 punto, e arriva da una striscia negativa con tre sconfitte consecutive contro Psv, Ol. Nicosia, Granada, poi ha pareggiato con Doxa e infine ha perso con Nea Salamis. Granada-Omonia: quali saranno le probabili formazioni? Granada (4-1-4-1): Silva; P.Sanchez, G.Sanchez, Vallejo, Neva; Gonalons; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi 26 Novembre 2020 nello Stadio Nuevo Los Carmenens alle ore 21:00 si disputerà la partitadi Europa League. Ilsi trova nel Gruppo E al primo posto con 7 punti, e arriva da una striscia altalenante con due pareggi consecutivi con Paok e Levante, poi una vittoria con l’e infine due sconfitte consecutive contro Real Sociedad e Valladolid. L’si trova nel Gruppo E al quarto posto con 1 punto, e arriva da una striscia negativa con tre sconfitte consecutive contro Psv, Ol. Nicosia,, poi ha pareggiato con Doxa e infine ha perso con Nea Salamis.: quali saranno le probabili(4-1-4-1): Silva; P.Sanchez, G.Sanchez, Vallejo, Neva; Gonalons; ...

