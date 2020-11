Gracia de Torres Vargas | bikini e cactus ed è subito estate -FOTO

(Di giovedì 26 novembre 2020)de, la modella spagnola sui social fa impazzire chiunque la vedi. Il suo fisico è da urlo e il suo sorriso anche E’ una delle modelle più affermate in Europa, classe 1987,deè spagnola d’origine ma da tempo si è trasferita in Italia, dove ha conquistato milioni di L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Gracia Torres

Yeslife

Giacomo Urtis, meglio conosciuto come il chirurgo dei vip, non è solo un medico di successo ma anche un personaggio del mondo dello spettacolo molto seguito.In alcune delle sue Instagram Stories, Angela Nasti ha mostrato tre semplici esercizi per un Lato B da urlo: li avete mai fatti?