GP Bahrain, Leclerc: il terzo posto non dipende solo dalla Ferrari (Di giovedì 26 novembre 2020) La corsa si fa sul terzo posto nel mondiale Costruttori, su Racing Point e i 24 punti di distacco che deve recuperare la Ferrari , a partire dal GP del Bahrain . Provarci, dopo il risultato ottenuto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 26 novembre 2020) La corsa si fa sulnel mondiale Costruttori, su Racing Point e i 24 punti di distacco che deve recuperare la, a partire dal GP del. Provarci, dopo il risultato ottenuto ...

La rincorsa alla Racing Point - con McLaren e Renault altre pretendenti - non passa solo dalle prestazioni in Bahrain e Abu Dhabi della SF1000. Leclerc ammette come sarà molto difficile scavalcare gli ...

Sebastian Vettel è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti in positivo dell'ultimo GP disputato lo scorso 15 novembre all'Istanbul Park. In Turchia infatti il tedesco ha disputato una grande ...

