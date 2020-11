GP Bahrain, Hamilton contrario al tetto agli stipendi dei piloti (Di giovedì 26 novembre 2020) Salary cap ai piloti? No grazie. Lewis Hamilton si è pronunciato sulla questione del tetto agli stipendi dei piloti e, dall'alto del suo guadagno, si è detto contrario a questa regola. Il perché lo ha ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 26 novembre 2020) Salary cap ai? No grazie. Lewissi è pronunciato sulla questione deldeie, dall'alto del suo guadagno, si è dettoa questa regola. Il perché lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain Hamilton F1: Bahrain; Hamilton ancora padrone Tiscali.it Scommesse Formula 1, per i bookmakers Hamilton favorito nel Gp del Bahrain

F1, Hamilton: "Useremo questi tre Gp come test". Vettel: "Difficile un altro podio"

Il sette volte campione del Mondo non farà sconti in Bahrain. Il tedesco della Ferrari poco ottimista in vista del weekend ...

Il sette volte campione del Mondo non farà sconti in Bahrain. Il tedesco della Ferrari poco ottimista in vista del weekend ...