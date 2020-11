Governo: Conte, 'non rischia, maggioranza forte e coesa' (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Oggi non ha rischiato Conte, perché le forze di maggioranza sono ben coese e salde. Non ha rischiato neanche il cavaliere Berlusconi perché, con Fi, ha sempre mostrato apertura al dialogo, un approccio costruttivo e il fatto che anche le altre forze di opposizione abbiano convenuto su questa posizione è un segnale bello per tutto il Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato dal Tg5, intervenendo sul voto di oggi alle Camere sullo scostamento di bilancio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Oggi non hato, perché le forze disono ben coese e salde. Non hato neanche il cavaliere Berlusconi perché, con Fi, ha sempre mostrato apertura al dialogo, un approccio costruttivo e il fatto che anche le altre forze di opposizione abbiano convenuto su questa posizione è un segnale bello per tutto il Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervistato dal Tg5, intervenendo sul voto di oggi alle Camere sullo scostamento di bilancio.

Giorgiolaporta : Bomba #Cinquestellopoli. Se confermato ciò che afferma #Sansonetti, ovvero che la #PhilipMorris abbia dato un contr… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Il governo Conte ha stanziato tre miliardi di euro per #Alitalia. Fino ad oggi ci sa… - ricpuglisi : Non vedo una ragione forte che obbliga il paese a mantenere il governo Conte 2 per tutto il resto della legislatura. - Maurizi32833831 : @LegaSalvini Secondo molti che votano il centrodestra avete sbagliato a votare come il governo perché così Conte si… - luisa_chiari : RT @NincoSud: Il PD continua a martellare con MES, ma fin quando ci sarà il M5S al governo e Conte Presidente, l'Italia non sarà in vendita. -