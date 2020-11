Gossip News: Asia Argento dice addio a mamma Daria Nicolodi, Marco Cartasegna nella bufera per Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo della morte di Daria Nicolodi e delle parole di Asia Argento, di Marco Cartasegna finito nelle bufera mediatica per una frase su Maradona, di Emma e il suo sfogo e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Daria Nicolodi: Si è spenta a 70 anni una grande attrice nostrana, nonché mamma di Asia Argento che ha voluto così darle l’ultimo saluto: “Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancorarubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo della morte die delle parole di, difinito nellemediatica per una frase su, di Emma e il suo sfogo e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Si è spenta a 70 anni una grande attrice nostrana, nonchédiche ha voluto così darle l’ultimo saluto: “Riposa in paceadorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di ...

