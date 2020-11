Gli omaggi per Maradona all’esterno della sua abitazione a Napoli (LE FOTO) (Di giovedì 26 novembre 2020) La scomparsa di Diego Armando Maradona ha segnato il cuore di tutti i napoletani, che da ieri si riversano nei luoghi che ne caratterizzano tuttora i suoi anni in azzurro. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare casa sua, in via Scipione Capece. Sciarpe, messaggi d’addio, FOTO: questo è il saluto di tante persone che hanno voluto omaggiarlo così. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) La scomparsa di Diego Armandoha segnato il cuore di tutti i napoletani, che da ieri si riversano nei luoghi che ne caratterizzano tuttora i suoi anni in azzurro. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare casa sua, in via Scipione Capece. Sciarpe, messaggi d’addio,: questo è il saluto di tante persone che hanno volutoarlo così. L'articolo ilsta.

napolista : Gli omaggi per Maradona all'esterno della sua abitazione a Napoli (LE FOTO) Anche in via Scipione Capece, che negli… - Cate_Giangrasso : Morto Diego Armando Maradona. Gli omaggi dell’arte al grande calciatore - hellofie : @napolista Lui è nella 'Casa Rosata'. Per gli omaggi. A Cruciani lo porteremo direttamente in discarica. - MiyakeEau : RT @GiusPecoraro: @MiyakeEau Buona giornata Lilla e grazie mille per il caffè. Oggi noi napoletani siamo a lutto. Il caffè con gli amici è… - darioruffino : Morto Diego Armando Maradona. Gli omaggi dell’arte al grande calciatore -

Ultime Notizie dalla rete : Gli omaggi Morto il calciatore Diego Armando Maradona Artribune Maradona, dal San Paolo a Baires: gli stadi del mondo piangono el Diez

Se la morte è il buio - come gli antichi hanno provato a insegnarci -, allora nella luce dev'esserci la vita. La luce che piano piano andava via nel pomeriggio d'autunno di ieri che ...

Camera ardente Maradona, ex non fatta entrare: ecco chi è e il motivo

Oliva è stata l'ultima compagna del Pibe de Oro, condividendo con lui cinque anni di vita. Nonostante ciò non è stata ammessa nella camera ardente in forma privata: il duro sfogo della donna.

Se la morte è il buio - come gli antichi hanno provato a insegnarci -, allora nella luce dev'esserci la vita. La luce che piano piano andava via nel pomeriggio d'autunno di ieri che ...Oliva è stata l'ultima compagna del Pibe de Oro, condividendo con lui cinque anni di vita. Nonostante ciò non è stata ammessa nella camera ardente in forma privata: il duro sfogo della donna.