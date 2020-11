Giulia De Lellis, perché il fidanzato le ha regalato un fucile? [FOTO] (Di giovedì 26 novembre 2020) La relazione tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta è ormai confermata. La coppia sembra infatti avere intenzioni serie, dal momento che sta cercando casa a Milano per andare a convivere. Il rampollo ha quindi deciso di suggellare la loro unione attraverso un regalo particolare, degno del cognome che porta: un fucile personalizzato. A riportare l’indiscrezione, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Ecco cosa possiamo leggere sulle pagine della rivista. La loro storia non è stata vista di buon occhio sui social. Carlo Beretta era infatti un grande amico dell’ex illustre di Giulia De Lellis, Andrea Damante. In molti hanno perciò insinuato che l’influencer romana potesse aver tradito l’ex tronista, versione che lei stessa ha smentito. Il rampollo e la 24enne hanno dunque iniziato la loro ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020) La relazione traDee Carlo Beretta è ormai confermata. La coppia sembra infatti avere intenzioni serie, dal momento che sta cercando casa a Milano per andare a convivere. Il rampollo ha quindi deciso di suggellare la loro unione attraverso un regalo particolare, degno del cognome che porta: unpersonalizzato. A riportare l’indiscrezione, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Ecco cosa possiamo leggere sulle pagine della rivista. La loro storia non è stata vista di buon occhio sui social. Carlo Beretta era infatti un grande amico dell’ex illustre diDe, Andrea Damante. In molti hanno perciò insinuato che l’influencer romana potesse aver tradito l’ex tronista, versione che lei stessa ha smentito. Il rampollo e la 24enne hanno dunque iniziato la loro ...

xhugstilinskix : non Croccantino che sogna Natalia con un altro ragazzo come una Giulia De Lellis sognò il tradimento di Damante #gfvip - valedelpa2 : Giulia De Lellis che parla di violenza sulle donne la trovo ridicola, anche farsi mettere le corna dal tipo e perdo… - DonnaGlamour : Giulia De Lellis: l’insolito regalo di Carlo Beretta - LM271603 : RT @103puntifelici: Comunque io ferma a Dayane che non sapendolo sputtana Giulia De Lellis confermando che Carlo e Andrea Damante fossero e… - __Giada : Veramente sta storia di interpretare gli altri era stata fatta anche nell’anno di Giulia De Lellis, Bossaro, Ivana ecc #GFvip -