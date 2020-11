Giove e Saturno non sono mai stati così vicini (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 21 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, Giove e Saturno appariranno agli osservatori dalla Terra più vicini che mai. Effettivamente nessun umano vivente li ha mai visti prima così vicini dal momento che un simile allineamento dei due pianeti non si verificava dal Medio Evo, 800 anni fa circa. Gli allineamenti tra i due giganti sono comunque rari, occorrono circa ogni 20 anni, ma una congiunzione così serrata come quella in arrivo è eccezionalmente rara. Bisogna infatti risalire alla notte tra il 4 e il 5 marzo 1226 per trovare un fenomeno simile. Già da luglio era stato osservato che i due pianeti dominavano il cielo estivo; via via si sono spostati verso ovest avvicinandosi sempre di più nel corso di un fenomeno che ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 21 dicembre, giorno del solstizio d'inverno,appariranno agli osservatori dalla Terra piùche mai. Effettivamente nessun umano vivente li ha mai visti primadal momento che un simile allineamento dei due pianeti non si verificava dal Medio Evo, 800 anni fa circa. Gli allineamenti tra i due giganticomunque rari, occorrono circa ogni 20 anni, ma una congiunzioneserrata come quella in arrivo è eccezionalmente rara. Bisogna infatti risalire alla notte tra il 4 e il 5 marzo 1226 per trovare un fenomeno simile. Già da luglio era stato osservato che i due pianeti dominavano il cielo estivo; via via sispoverso ovest avvicinandosi sempre di più nel corso di un fenomeno che ...

