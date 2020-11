Giorgio Pasotti | «Mi auguro che a Natale il Governo apra cinema e teatri»

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il vicequestore Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e il commissario Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) si ritrovano ancora a Castel Marciano, vicino Trieste, per indagare su un nuovo caso di omicidio. Siamo nella seconda stagione della fiction Il silenzio dell’acqua di Pier Belloni, in onda dal 27 novembre (per quattro serate) su Canale 5.

Ecco che cosa ci ha detto in questa video intervista il protagonista, insieme ad Ambra Angiolini, della seconda stagione della fiction Mediaset «Il silenzio dell'acqua», in onda dal 27 novembre su Can ...Il silenzio dell’acqua 2: prima puntata domani venerdì 27 novembre in prime time su Canale5. Nuovo caso per Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti-Anticipazioni.